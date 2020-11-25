Мунир в матче с «Краснодаром» забил самый поздний гол «Севильи» в Лиге чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Краснодар» принимал «Севилью». Встреча прошла на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре и завершилась испанского клуба со счётом 2:1.



На 95-й минуте нападающий «Севильи» Мунир Эль-Хаддади забил победный гол. Он самым поздним в Лиге чемпионов в истории клуба, сообщает OptaJose в своём «твиттере».



«Краснодар» набрал 1 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов. «Севилья» (10) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Е является лондонский «Челси» (10) и «Ренн» (1). В предыдущем матче, состоявшемся в Испании, «Краснодар» к середине первого тайма добился преимущества в два мяча, однако впоследствии, играя в большинстве, пропустил три мяча и проиграл (2:3).

Ракитич в матче с «Краснодаром» забил самый быстрый гол «Севильи» в Лиге чемпионов