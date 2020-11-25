Футболисты «Тамбова», посетившие встречу с губернатором, пропустят матч со «Спартаком»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал недовольство команды финансовым положением клуба.
«У нас на самом деле ситуация очень сложная. Непонятно, что будет. А футболистов я понимаю. Они были на встрече с губернатором, у них был диалог. Мы, конечно, надеемся, что всё это разрулится. Ребята хотели бойкотировать матч с «Краснодаром». Я с ними переговорил, сказал: «Давайте сыграем с «Краснодаром» и «Уфой», это всё-таки два серьёзных выезда». Так что на матч с «Уфой» мы точно выйдем. Что будет дальше — не знаю. Естественно, я буду с ними разговаривать, но у них ведь у всех своё мнение. Кроме того у ребят у всех семьи, поэтому их позиция мне ясна.
Что касается матча со «Спартаком», та группа футболистов, которая была на встрече с губернатором, точно не выйдет на матч. Видимо, состав будет разбавлен. Я ещё с ними не разговаривал. Со своей стороны я буду делать всё, чтобы команда вышла. Но мне, чтобы с ними разговаривать, нужно понимать, что я буду им говорить. А что я буду говорить, если ситуация подвешенная? Надеемся, что руководство региона всё-таки выйдет на связь и ситуация нормализуется», — цитирует Худякова Sport24.
«Тамбов» сыграет на выезде с «Уфой» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги 29 ноября, а в 17-м туре примет «Спартак» 5 декабря.
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