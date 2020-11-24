Полузащитник «Тамбова» Килин: руководство области бросило нас. Футбол здесь не нужен

Полузащитник «Тамбова» Антон Килин высказался о матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», а также рассказал о финансовых проблемах в клубе.



«Матч с «Краснодаром» ушёл в историю для нас, мы начали подготовку к следующей игре с «Уфой». Хотя уверен, что могли увезти из Краснодара ничью. Забили хороший гол, но судьи усмотрели офсайд. Спорить о том, был он или нет, сейчас уже бессмысленно. Раз принято такое решение, значит, офсайд был.



Как настроение в команде? Нормальное, рабочее настроение, будем готовиться к игре. Да, сейчас непростой период у нас. У всех же есть семьи, дети, родные. Вопрос по финансированию, выплате зарплат – очень актуальный. Разумеется, неприятно удивляет поведение руководства области и губернатора, которые по сути бросили команду. По крайней мере на данный момент ситуация развивается именно таким образом.



Я был на той известной встрече с губернатором в июле перед матчем последнего тура с ЦСКА и могу подтвердить всё, что говорилось до этого. Со стороны Александра Валерьевича Никитина были обещания и по финансированию команды, и по реконструкции стадиона. Всё было сказано и говорилось нам прямым текстом. На деле же ничего этого нет. Думаю, что футбол в Тамбовской области не нужен. Все действия руководства области, а точнее, полное отсутствие каких-либо шагов, говорят именно об этом. Хотя, конечно, мы были бы рады ошибиться. Будет ли бойкот матча со «Спартаком»? До игры ещё почти две недели. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, но пока мы настроены именно на это», — сказал Килин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В «Тамбове» подтвердили, что футболисты могут бойкотировать матч со «Спартаком»