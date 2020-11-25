«В еврокубках не бывает плохих команд». Ахметов — о предстоящем матче с «Фейеноордом»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги Европы с «Фейеноордом».



«Фейеноорд команда хорошая, играющая в футбол, они любят контролировать игру, имеют быстрые фланги. Мы не реализовали свои моменты, первый тайм был наш, моменты не довели до голов. Мы отталкиваемся от себя. В еврокубках не бывает плохих команд.



В еврокубках скорость и уровень мастерства выше. Хочется играть на таком уровне, но я считаю, что, только играя там, ты можешь это оценивать. Также только там ты можешь подстраиваться под ритм и прибавлять. Каждый уважающий себя футболист хочет играть на таком уровне. Морально я готов, физически — дело времени», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



ЦСКА набрал 2 очка в трёх матчах и занимает последнее, четвёртое место в группе К Лиги Европы. Соперниками «армейцев» являются загребское «Динамо» (5), «Вольфсберг» (4) и «Фейеноорд» (4).