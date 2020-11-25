А. Корреа — перед матчем с «Локомотивом»: не беспокоит, что я не забиваю в ЛЧ уже пять лет

Нападающий мадридского «Атлетико» Анхель Корреа выразил удовлетворение игрой команды в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».
«Думаю, мы показываем хорошие результаты. Команда создаёт много голевых моментов и, к счастью, реализует их. Этого не хватало нам в последние годы. Мы хотим продолжать в том же духе и прогрессировать.
Знаю, что не могу забить в Лиге чемпионов уже пять лет. Свой единственный гол я забил, когда дебютировал в турнире. Но меня это не беспокоит. Главное – помогать команде», — приводит слова Корреа пресс-служба УЕФА.
Матч «Атлетико» – «Локомотив» состоится сегодня, 25 ноября, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 25 ноября 2020
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