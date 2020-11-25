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Газинский: с «Ренном» играем при своих болельщиках, это станет преимуществом «Краснодара»

Газинский: с «Ренном» играем при своих болельщиках, это станет преимуществом «Краснодара»
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о предстоящем матче с «Ренном» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Как мы, «Ренн» – дебютант Лиги чемпионов. Квалифицированная, хорошая команда, с качественным подбором футболистов. Но мы играем дома при своих болельщиках, это станет нашим преимуществом. Нужно продемонстрировать свой футбол. Все мы понимаем, что эта игра будет многое решать. Постараемся завершить её позитивным результатом», — приводит слова Газинского пресс-служба «Краснодара».

«Краснодар» набрал 1 очко и занимает третье место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов. «Севилья» (10) — на втором месте. Соперниками команд по группе Е являются лондонский «Челси» (10) и «Ренн» (1). «Ренн» сыграет с «Краснодаром» 2 декабря.

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