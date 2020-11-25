«Олимпиакос» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55
Сегодня, 25 ноября, состоится матч «Олимпиакос» – «Манчестер Сити». Встреча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция). Начало встречи — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» — «Манчестер Сити».
Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Давиде Масса. В бригаду войдут ассистенты Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный рефери – Паоло Валери.
«Манчестер Сити» набрал 9 очков в трёх матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов. «Олимпиакос» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе С являются «Порту» (6) и «Марсель» (0), которые проведут свой матч сегодня.
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