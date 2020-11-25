«Атлетико» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 25 ноября, состоится матч «Атлетико» – «Локомотив». Встреча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Локомотив».



Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. В бригаду войдут ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери – Раде Обренович.



«Атлетико» набрал 4 очка в двух матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «Локомотив» (2) — на третьем месте. Соперниками команд по группе А являются «Бавария» (9) и «Ред Булл Зальцбург» (1), которые проведут свой матч сегодня.