Губерниев: и Месси, и Роналду — абсолютные щеглы перед футбольным гением Марадоны

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Легенда «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца в возрасте 60 лет.

«Перед футбольным гением Марадоны и Месси, и Роналду абсолютные щеглы! Я видел Диего на поле, он играл как никто другой! И рядом с Марадоной можно поставить только Пеле!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В бытность футболистом Диего защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз». Всего за клубную карьеру Марадона сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов. За сборную Аргентины провёл 91 матч, забил 34 мяча.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.