Сборной Украины присудили техническое поражение в матче Лиги наций со Швейцарией со счётом 0:3, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Напомним, встреча была отменена из-за вспышки коронавируса в украинской команде. 17 ноября тесты футболистов сборной Украины Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, а также тренера по физподготовке Ивана Баштового дали положительный результат.
Таким образом, сборная Швейцарии сохранила место в лиге А, а украинская национальная команда опустилась в лигу В. Обе команды набрали по 6 очков, но благодаря победе в личной встрече швейцарская команда заняла третье место, а Украина осталась на четвёртом. Отмечается, что украинская сторона может обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS).
- 25 ноября 2020
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