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Диего Марадона скончался в Буэнос-Айресе
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Пеле: однажды мы с Марадоной снова сыграем в футбол на небесах

Пеле: однажды мы с Марадоной снова сыграем в футбол на небесах
Футбол / Южная Америка 0

Легендарный бразильский футболист Пеле отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер из-за остановки сердца в возрасте 60 лет.

«Грустно терять друзей таким образом. Однажды мы снова сыграем в футбол на небесах», — приводит слова Пеле Reuters.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.

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