«Ливерпуль» дома проиграл «Аталанте», Миранчук вышел в концовке

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Аталанта» переиграла «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол забил полузащитник Йосип Иличич на 60-й минуте матча. Алехандро Гомес здорово исполнил подачу с левого фланга атаки во вратарскую, где Иличич сыграл на опережение и ударом в касание отправил мяч в цель. Спустя четыре минуты Робин Гозенс забил второй гол бергамасков. Гомес навесил с левого фланга атаки на дальнюю штангу, откуда Хатебур головой сбросил мяч во вратарскую, где оставшийся без присмотра Гозенс ударом в касание замкнул передачу.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 85-й минуте, заменив Маттео Пессину.

«Аталанта» набрала 7 очков и занимает третье место в таблице группы D. «Ливерпуль» (9) располагается на первом месте.

В параллельном матче «Аякс» обыграл «Мидтьюланн» (3:1). Нидерландская команда (7) занимает вторую позицию в группе.