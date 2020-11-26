Губерниев: «Локомотив» мог и выиграть. Очень было похоже на пенальти на Зе Луише

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение об итогах встречи 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Атлетико» и московским «Локомотивом» (0:0).

«О «Локомотиве»!!! В принципе, «Локо» — самая организованная наша команда в еврокубках прямо сейчас. Знает, что может и знает, что не может.



Плохо, скверно было только первые 10 минут в Мадриде. Возили нас страшно. Дальше вполне себе. А на последней минуте вообще ещё надо посмотреть, был ли пенальти на Зе! Очень было похоже. «Локомотив» мог и выиграть.



Но, конечно, с уровнем наших команд надо что-то делать. Иллюзий вряд ли должно быть много. Мы в футбол сейчас играем плохо», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Московский «Локомотив» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы А, сохраняя шансы на выход в плей-офф турнира. Мадридский «Атлетико» (5) — на 2-м месте.