Губерниев: «Локомотив» мог и выиграть. Очень было похоже на пенальти на Зе Луише

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение об итогах встречи 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Атлетико» и московским «Локомотивом» (0:0).
«О «Локомотиве»!!! В принципе, «Локо» — самая организованная наша команда в еврокубках прямо сейчас. Знает, что может и знает, что не может.
Плохо, скверно было только первые 10 минут в Мадриде. Возили нас страшно. Дальше вполне себе. А на последней минуте вообще ещё надо посмотреть, был ли пенальти на Зе! Очень было похоже. «Локомотив» мог и выиграть.
Но, конечно, с уровнем наших команд надо что-то делать. Иллюзий вряд ли должно быть много. Мы в футбол сейчас играем плохо», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Московский «Локомотив» набрал 3 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице группы А, сохраняя шансы на выход в плей-офф турнира. Мадридский «Атлетико» (5) — на 2-м месте.
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