Симеоне: общение с Марадоной – поворотный момент в моей жизни. Для меня это большая утрата

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне на пресс-конференции по итогам встречи с «Локомотивом» (0:0) в Лиге чемпионов отреагировал на смерть легендарного бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Это очень трудно. Тебе звонят и говорят, что Марадона умер, а ты не можешь в это поверить. Нас покинула легенда, великий аргентинец, который свою мощь вкладывал в борьбу с негативом, он всегда нас воодушевлял. Мы росли в разные времена, но он находил возможность заразить нас футболом.

Мы общались с ним, когда я был очень молод, это был поворотный момент в моей жизни. Это очень важный человек для всей Аргентины. Он очень сильный, всегда побеждал, но в этой ситуации не смог. Марадона навсегда останется в нашей памяти, это настоящая легенда, нам очень тяжело и грустно. Обнимаю всех его родственников, для меня это большая утрата», — передаёт слова Симеоне корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.