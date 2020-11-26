Симеоне: общение с Марадоной – поворотный момент в моей жизни. Для меня это большая утрата

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне на пресс-конференции по итогам встречи с «Локомотивом» (0:0) в Лиге чемпионов отреагировал на смерть легендарного бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны.
«Это очень трудно. Тебе звонят и говорят, что Марадона умер, а ты не можешь в это поверить. Нас покинула легенда, великий аргентинец, который свою мощь вкладывал в борьбу с негативом, он всегда нас воодушевлял. Мы росли в разные времена, но он находил возможность заразить нас футболом.
Мы общались с ним, когда я был очень молод, это был поворотный момент в моей жизни. Это очень важный человек для всей Аргентины. Он очень сильный, всегда побеждал, но в этой ситуации не смог. Марадона навсегда останется в нашей памяти, это настоящая легенда, нам очень тяжело и грустно. Обнимаю всех его родственников, для меня это большая утрата», — передаёт слова Симеоне корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 26 ноября 2020
-
03:18
-
02:54
-
02:28
-
02:10
-
02:03
-
01:53
-
01:46
-
01:34
-
01:20
-
01:14
-
01:02
-
01:01
-
00:59
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:50
-
00:47
-
00:28
-
00:26
-
00:18
-
00:10
-
00:03
- 25 ноября 2020
-
23:55
-
23:55
-
23:48
-
23:35
-
23:30
-
23:14
-
23:13
-
23:07
-
23:02
-
22:53
-
22:47
-
22:46