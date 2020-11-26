Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лилль» — «Милан». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Симеоне: общение с Марадоной – поворотный момент в моей жизни. Для меня это большая утрата

Симеоне: общение с Марадоной – поворотный момент в моей жизни. Для меня это большая утрата
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне на пресс-конференции по итогам встречи с «Локомотивом» (0:0) в Лиге чемпионов отреагировал на смерть легендарного бывшего аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Это очень трудно. Тебе звонят и говорят, что Марадона умер, а ты не можешь в это поверить. Нас покинула легенда, великий аргентинец, который свою мощь вкладывал в борьбу с негативом, он всегда нас воодушевлял. Мы росли в разные времена, но он находил возможность заразить нас футболом.

Мы общались с ним, когда я был очень молод, это был поворотный момент в моей жизни. Это очень важный человек для всей Аргентины. Он очень сильный, всегда побеждал, но в этой ситуации не смог. Марадона навсегда останется в нашей памяти, это настоящая легенда, нам очень тяжело и грустно. Обнимаю всех его родственников, для меня это большая утрата», — передаёт слова Симеоне корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Умер Диего Марадона. Реакция мира онлайн
Футбольному волшебнику было всего 60…
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020