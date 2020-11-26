Стадион «Наполи» будет переименован в честь Диего Марадоны

Домашний стадион итальянского «Наполи» будет переименован в честь легенды клуба, аргентинца Диего Марадоны. Это подтвердил мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис в своём «твиттере».

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.