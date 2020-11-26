В Ватикане рассказали о реакции папы римского на смерть Диего Марадоны
В Ватикане рассказали, как папа римский Франциск отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
«Папе сообщили о смерти Диего Марадоны. Он с любовью вспоминает их встречи. Папа поминает Марадону в своих молитвах, как и раньше, когда узнавал о состоянии здоровья Диего», — сообщил представитель Ватикана Маттео Бруни, чьи слова приводит ESPN.
О смерти Диего Марадоны стало известно накануне, 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца.
11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
Что сказал Марадона перед смертью. Мир оплакивает футбольного гения
Фиксируем самое важное и продолжаем вспоминать легенду.
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