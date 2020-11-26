В Ватикане рассказали о реакции папы римского на смерть Диего Марадоны

В Ватикане рассказали, как папа римский Франциск отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.



«Папе сообщили о смерти Диего Марадоны. Он с любовью вспоминает их встречи. Папа поминает Марадону в своих молитвах, как и раньше, когда узнавал о состоянии здоровья Диего», — сообщил представитель Ватикана Маттео Бруни, чьи слова приводит ESPN.



О смерти Диего Марадоны стало известно накануне, 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца.



11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Что сказал Марадона перед смертью. Мир оплакивает футбольного гения Фиксируем самое важное и продолжаем вспоминать легенду.