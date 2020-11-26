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В Ватикане рассказали о реакции папы римского на смерть Диего Марадоны

В Ватикане рассказали о реакции папы римского на смерть Диего Марадоны
Футбол / Южная Америка 0

В Ватикане рассказали, как папа римский Франциск отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Папе сообщили о смерти Диего Марадоны. Он с любовью вспоминает их встречи. Папа поминает Марадону в своих молитвах, как и раньше, когда узнавал о состоянии здоровья Диего», — сообщил представитель Ватикана Маттео Бруни, чьи слова приводит ESPN.

О смерти Диего Марадоны стало известно накануне, 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

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