Анатолий Бышовец рассказал о личных встречах с Диего Марадоной

Бывший футболист и заслуженный тренер сборной СССР Анатолий Бышовец прокомментировал новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.



«Мне удалось наблюдать его игру ещё на молодёжном чемпионате мира в Японии, где выступала наша сборная. Аргентина взяла титул, в её составе был игрок, задатки которого просматривались очень ярко. Затем был чемпионат мира 1986 года в Мексике, где я воочию видел «руку Бога». В 1990 году в Италии тоже видел Диего. Всё это говорило мне, что он – явление в футболе, экстраординарное. В плане характера, яркости и политических взглядов. Он – один из самых выдающихся игроков.



Что касается моих личных встреч с ним, когда я был главным тренером сборной Южной Кореи, к нам на товарищеские матчи приезжала «Бока Хуниорс», за которую он играл. Марадона прилетел за неделю, у него была программа тренировок и встреч. К федерации футбола от него была одна просьба: предоставить ему массажиста и доктора, я с удовольствием пошёл ему навстречу. Ему всё предоставили прямо в гостинице. Повторюсь, у него была программа, диета, он не страдал плохим аппетитом. Что удивило, он мог опоздать на встречу с руководством страны, развернуться, попав в пробку, и не приехать. А вот в футбольную школу он обязательно приехал, несмотря на то что были проблемы с приездом.



Меня поразил его профессионализм, даже по рассказам доктора и массажиста. От минуты к минуте он выполнял всю программу подготовки. Весь его успех не случайный, всё идёт от этого профессионального отношения к футболу. После матча у нас также была встреча, от которой осталось очень хорошее впечатление.



Диего – яркое явление индивидуальности. У него были и выдающиеся человеческие качества: он встречался с руководителями стран Южной Америки, высказывал позицию по помощи странам и людям, был футбольным диссидентом борьбы с FIFA за справедливость. Это всё, безусловно, вызывает уважение. Жизнь Диего является наглядным примером, как в плохом, так и в хорошем смысле. Вся история очень показательна и нравоучительна. Колоссальные нагрузки, а также образ жизни – он сам стал причиной того, что так рано ушёл из жизни», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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