Комиссия РФС признала ошибку при назначении пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом»

Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал вердикт экспертно-судейской комиссии по решениям арбитра Сергея Карасёва в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» – «Зенит» (2:2).



«Судья ошибочно назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Зенита» на 53-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что инициатором контакта двух игроков стал футболист «Ахмата». Защитник выпрыгивает вертикально вверх, его действия направлены на игру в мяч головой, а движение руками носит естественный для прыжка характер. В свою очередь нападающий, имевший худшую позицию на поле, продолжает движение в направлении защитника и подставляет свою голову под локоть защитника. В данном действии комиссия не усматривает вины защитника, игра должна была быть продолжена.



Судья правильно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Ахмата» на 74-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что рука защитника «Ахмата» в момент касания мяча находится в естественном положении и не увеличивает площадь его тела», — говорится в сообщении.

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