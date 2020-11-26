Во время прощания с Диего Марадоной произошли столкновения фанатов с полицией. Видео

В Буэнос-Айресе идёт прощание с легендарным футболистом Диего Марадоной, скончавшимся накануне, 25 ноября.



Тысячи болельщиков, пришедших на церемонию, образовали гигантскую очередь, и в некоторых её участках начались столкновения с полицией. Опечаленные потерей кумира фанаты стали оттеснять ограждения, после чего правоохранители начали применять к ним силу.

Столкновения фанатов с полицией во время прощания с Марадоной:

О смерти Марадоны стало известно накануне. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца.



11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.