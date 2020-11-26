Во время прощания с Диего Марадоной произошли столкновения фанатов с полицией. Видео
В Буэнос-Айресе идёт прощание с легендарным футболистом Диего Марадоной, скончавшимся накануне, 25 ноября.
Тысячи болельщиков, пришедших на церемонию, образовали гигантскую очередь, и в некоторых её участках начались столкновения с полицией. Опечаленные потерей кумира фанаты стали оттеснять ограждения, после чего правоохранители начали применять к ним силу.
Столкновения фанатов с полицией во время прощания с Марадоной:
О смерти Марадоны стало известно накануне. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца.
11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
Аргентина плачет. Прощание с Диего Марадоной. Прямая трансляция
Фиксируем всё самое важное и продолжаем вспоминать легенду.
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