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Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Диего Марадоне

Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Диего Марадоне
Футбол / РПЛ 0

Перед матчами 16-го тура Российской Премьер-Лиги все команды почтят минутой молчания память аргентинского футболиста Диего Марадоны, который скончался 25 ноября, сообщает пресс-служба лиги.

Марадона скончался в возрасте 60 лет. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер от остановки сердца. 11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

В бытность футболистом Диего защищал цвета «Архентинос Хуниорс», «Боки Хуниорс», «Барселоны», «Наполи», «Севильи» и «Ньюэллс Олд Бойз». За клубную карьеру сыграл 492 матча, в которых забил 258 голов. За сборную Аргентины в 91 матче забил 34 мяча.

Умер Диего Марадона
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