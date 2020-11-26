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«Спартак» — лидер РПЛ по активности в соцсетях в октябре. «Зенит» — третий

«Спартак» — лидер РПЛ по активности в соцсетях в октябре. «Зенит» — третий
Футбол / РПЛ 0

Deportes&Finanzas в «Твиттере» представил отчёт об активности в аккаунтах в социальных сетях у самых популярных российских клубов.

При составлении рейтинга учитывались лайки, дизлайки, комментарии и репосты в «Инстаграме», «Твиттере», «Фейсбуке», YouTube и TikTok.

В октябре единоличным лидером по этому показателю стал московский «Спартак», в соцсетях которого насчитали 4,67 млн единиц активности. Второе место занял ЦСКА (2,36 млн), а третье – «Зенит» (2,11 млн).

Ранее компания IQUII Sport посчитала общее количество подписчиков у клубов. Среди представителей Российской Премьер-Лиги «Зенит» занял уверенное первое место.

После 15 туров первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 32 очка. «Зенит» (31) располагается на второй строчке, «Спартак» (29) — на третьей.

«Зенит» — самый популярный клуб РПЛ в соцсетях. «Спартак» отстаёт на 900 тыс. подписчиков
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