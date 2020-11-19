«Зенит» — самый популярный клуб РПЛ в соцсетях. «Спартак» отстаёт на 900 тыс. подписчиков

«Зенит» на своём официальном сайте представил ежемесячный отчёт компании IQUII Sport, которая проанализировала аудиторию европейских футбольных клубов в социальных медиа.
При составлении отчёта были охвачены представительства клубов в четырёх соцсетях: «Твиттере», «Инстаграме», «Фейсбуке» и YouTube.
Среди представителей Российской Премьер-Лиги «Зенит» занял уверенное первое место — общее число подписчиков сообществ сине-бело-голубых составляет 3 млн. На второй строчке рейтинга расположился московский «Спартак» (2,1 млн), на третьей — ЦСКА (1,7 млн), на четвёртой — «Локомотив» (757,4 тыс.), а на пятой — «Краснодар» (636,4 тыс.).
После 14 туров первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 31 очко. «Зенит» (30) располагается на второй строчке, «Спартак» (28) — на третьей.
- 19 ноября 2020
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