«Посмотрите на «Шахтёр» – 0:6». Хохлов отказался назвать позором игру клубов РПЛ в ЛЧ

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мыслями о результатах российских команд в нынешних розыгрышах еврокубков и оценил шансы ЦСКА одержать первую победу в Лиге Европы.
«Рано или поздно ЦСКА должно прорвать. «Армейцы» не отходят от своего стиля, и рано или поздно это должно дать результат. Думаю и надеюсь, что во встрече с голландцами москвичам удастся одержать свою первую победу в текущем еврокубковом сезоне.
Слабых соперников на групповом этапе ЛЕ быть не может. Да, в составах этих соперников собраны не такие именитые футболисты, как в клубах из Лиги чемпионов, но здесь против тебя бьётся каждый соперник, а результаты порой непредсказуемы. Посмотрите на «Шахтёр», который приезжает в Мадрид в статусе очевидного аутсайдера и побеждает «Реал», а потом на своём поле получает 0:6 от мёнхенгладбахской «Боруссии». Так что слово «позор» в отношении еврокубковых результатов вряд ли применимо», — цитирует Хохлова «Московский комсомолец».
- 26 ноября 2020
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