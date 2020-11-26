Шамкин: в «Зените» шефство над молодёжью берут Дзюба и Ракицкий
Нападающий «Зенита» Даниил Шамкин рассказал, кто в петербургской команде помогает осваиваться молодым футболистам.
«Раньше шефство над молодыми игроками брал Иванович. Сейчас это делают Артём Дзюба и Ярик Ракицкий. С ними приятно тренироваться, это опытные и талантливые люди. Они всегда подсказывают, всегда разряжают обстановку, даже когда выходишь на замену и нервничаешь. За это я очень благодарен», — сказал Шамкин во время онлайн-конференции на канале «Зенита» в YouTube.
Ранее Даниил Шамкин прокомментировал поражение «Зенита» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским «Лацио» (1:3). По его мнению, чтобы победить, петербургской команде надо было больше играть флангами.
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