Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Похороны Марадоны. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шамкин: в «Зените» шефство над молодёжью берут Дзюба и Ракицкий

Шамкин: в «Зените» шефство над молодёжью берут Дзюба и Ракицкий
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Даниил Шамкин рассказал, кто в петербургской команде помогает осваиваться молодым футболистам.

«Раньше шефство над молодыми игроками брал Иванович. Сейчас это делают Артём Дзюба и Ярик Ракицкий. С ними приятно тренироваться, это опытные и талантливые люди. Они всегда подсказывают, всегда разряжают обстановку, даже когда выходишь на замену и нервничаешь. За это я очень благодарен», — сказал Шамкин во время онлайн-конференции на канале «Зенита» в YouTube.

Ранее Даниил Шамкин прокомментировал поражение «Зенита» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским «Лацио» (1:3). По его мнению, чтобы победить, петербургской команде надо было больше играть флангами.

Полузащитник «Зенита» Шамкин: Ловрен сказал, что я сыграл хорошо
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020