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«Алания» пошутила над Дренте после его слов про водку в клубном автобусе

«Алания» пошутила над Дренте после его слов про водку в клубном автобусе
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Алании» ответила в «Твиттере» на высказывание экс-игрока владикавказцев Ройстона Дренте про водку, опубликовав картинку, на которой темнокожий человек залезает на резервуар со спиртом.

«Архивное фото: Ройстон Дренте заходит в клубный автобус после хет-трика в ворота «Мордовии», — говорится в подписи к картинке.

Ранее Дренте заявил, что во времена его выступлений за владикавказскую команду водка была «просто главным продуктом, с ней проблем не было». «Даже в клубном автобусе была водка. Это же Россия», — сказал Дренте.

Дренте является воспитанником «Фейеноорда». Нидерландец перешёл в «Аланию» в феврале 2013 года, но спустя полгода покинул команду. Всего хавбек провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых стал автором трёх забитых мячей (1 — с пенальти), а также получил две жёлтые карточки.

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