ЦСКА — «Фейеноорд»: гости остались в меньшинстве после удаления Йоргенсена

Нападающий «Фейеноорда» Николай Йоргенсен был удалён в начале второго тайма матча с ЦСКА. Счёт — 0:0, идёт второй тайм.

На 48-й минуте Йоргенсен при верховом единоборстве попал по лицу Магнуссону и получил жёлтую карточку, которая стала для датчанина второй. Первое предупреждение форвард получил за похожий фол — на 43-й минуте Йоргенсен в верховой борьбе локтем попал в лицо Дивееву.

Встреча 4-го тура группового этапа Лиги Европы проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Фейеноорд».



ЦСКА, набрав в трёх матчах два очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (4) располагается на третьем месте. Четыре очка набрал также «Вольфсберг», а лидирует в группе «Динамо» Загреб (5).