ЦСКА — «Фейеноорд»: гости остались в меньшинстве после удаления Йоргенсена

Нападающий «Фейеноорда» Николай Йоргенсен был удалён в начале второго тайма матча с ЦСКА. Счёт — 0:0, идёт второй тайм.
На 48-й минуте Йоргенсен при верховом единоборстве попал по лицу Магнуссону и получил жёлтую карточку, которая стала для датчанина второй. Первое предупреждение форвард получил за похожий фол — на 43-й минуте Йоргенсен в верховой борьбе локтем попал в лицо Дивееву.
Встреча 4-го тура группового этапа Лиги Европы проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Фейеноорд».
ЦСКА, набрав в трёх матчах два очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» (4) располагается на третьем месте. Четыре очка набрал также «Вольфсберг», а лидирует в группе «Динамо» Загреб (5).
- 26 ноября 2020
-
23:06
-
22:59
-
22:54
-
22:49
-
22:46
-
22:44
-
22:26
-
22:06
-
22:01
-
21:59
-
21:54
-
21:34
-
21:32
-
21:19
-
20:58
-
20:55
-
20:41
-
20:32
-
20:09
-
19:49
-
19:42
-
19:28
-
19:02
-
18:51
-
18:45
-
18:41
-
18:24
-
18:16
-
18:00
-
17:56
-
17:55
-
17:55
-
17:37
-
17:29
-
17:17