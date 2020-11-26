Гончаренко: вышедшие на замену потерялись в плане открывания, передач, взаимодействия

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 4-го тура Лиги Европы УЕФА с «Фейеноордом» (0:0) высказался об игре футболистов, вышедших на замену.
«Позиции Бистровича и Бахи не были привычными для них. Высокие нападающие зависимые, если нет нужных подач, им тяжело. К сожалению, их не хватало. Пытались изменить чуть игру Бистровича. У группы, которая сейчас вышла, не хватает игровой практики. Это грустно.
Доволен ли игрой вышедших на замену? Есть объективные показатели. Объективность в том, что у нас нет Марио, Дзагоева и Кучаева. Их подменили те, кто имеет меньше практики. Это может сказаться. Не каждому дано выходить на 15–30 минут, усиливать игру и решать исход. Они больше тренируются, делают это качественно, но игрового тонуса у них нет. В таком состоянии неправильно попадаешь в моменты и оцениваешь ситуацию. Вышедшие сегодня потерялись в плане открывания, передач, взаимодействия", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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