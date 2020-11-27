Николай Наумов: очень опасаюсь, что «Локомотив» ждёт судьба «Уфы» и тульского «Арсенала»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о выступлении «железнодорожников» в Лиге чемпионов и РПЛ. В Лиге чемпионов «Локомотив» остаётся единственным российским клубом, сохраняющим шансы на выход в плей-офф. В РПЛ команда занимает лишь восьмое место.

«Причины, по которым «Локомотив» так по-разному выглядит в РПЛ и Лиге чемпионов, лежат на поверхности. Когда проводишь на нервах матч с «Атлетико» в Мадриде, а потом прилетаешь в Грозный, такой мотивации уже не возникает. Здесь очень многое зависит от тренерского штаба. Если он не способен мотивировать на матчи с «Ротором» и «Ахматом», команде будет очень сложно. Нужно уметь настроить игроков, донести, что все встречи одинаково важны.

К сожалению, ментальность российских футболистов и команд такова, что мы в Европе готовы «выпрыгнуть из штанов», а в чемпионате сыграть спустя рукава. Это можно наблюдать на протяжении многих лет: хороший матч в еврокубках и провальный – в России. Такое случается и с «Зенитом», и с «Локомотивом», и с ЦСКА. К сожалению, пока мы проблему преодолеть не можем. Это надо переламывать. На Западе игроки профессионально относятся к каждому матчу.

Играет роль и не очень глубокая скамейка «Локомотива». Крайне мало ротации состава, нагрузка ложится на одних и тех же игроков. Тем не менее, проблема прежде всего в психологической усталости, а не физической. Крайне сложно футболистам настроить себя, чтобы не убирать ногу, добегать лишний шаг, как в Мадриде. Где-то подспудно в мозгах проблема сидит. Для изменения ситуации нужна работа тренерского штаба.

Не будет успехом, если «Локо» успешно выступит в еврокубках, но провалится в РПЛ. Закончат на седьмом месте – и в следующем сезоне дорога в Европу будет закрыта. Последует снижение финансов и зрительского интереса. Очень опасаюсь, что «Локомотив» ждёт судьба «Уфы» и тульского «Арсенала», которые из-за еврокубков провалились в самый низ РПЛ. Весной «железнодорожников» ожидают очень тяжёлые времена», — цитирует Наумова «ВсёПроСпорт».