«Вы не представляете, как он пел!» Воспоминания наших игроков о Диего Марадоне

Марадона – легенда мирового масштаба, и его уход из жизни – удар для каждого, связанного с футболом человека. Наши с Диего Армандо тоже играли – были матчи и сборной СССР с Аргентиной, и «Спартака» с «Наполи». В этот печальный день они вспомнили, каким был великий Марадона.

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Советский полузащитник Леонид Буряк испытывает гордость от того, что несколько раз пересекался с великим на поле: «Я играл против Марадоны в 1982-м и в 1980 году: Диего – легендарный футболист! Сколько времени прошло, а им всё восхищались. Я счастлив, что мы играли с ним в одно время. Особых ощущений против него не было, у нас были сборные команды. Нами руководил Бесков на турне. Мы все были профессиональные футболисты, а по ту стороны были такие же футболисты. В их команде было много знаковых игроков, таких как Диас, но Марадона стоял особняком. С Аргентиной мы играли сложно и успешно. Наша сборная была на высоком уровне, называли чемпионом мира по товарищеским играм. Не получалось у нас на серьёзных форумах что-то выиграть, но у нас была сильная команда и её не ценили, не понимали, что это такое. С Марадоной на поле всё было с уважением. Большой футболист – большой человек. Он вёл себя импозантно, было видно, что звезда, но не было никаких случаев, которые показывали его нетактичность. С его стороны всё было на высоком уровне".

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Ещё один полузащитник сборной СССР Сергей Шавло встречался с Диего, когда тот только начинал карьеру:



«Мне приходилось играть против Марадоны, когда ему было всего 16-17 лет. Он только начинал карьеру, но уже тогда было ясно, что Диего будет звездой. Играть в основном составе сборной Аргентины в 17 лет — дорогого стоит. Сложно осознавать, что его больше с нами нет».



А Александр Заваров в 1988-м даже выигрывал и забивал Аргентине с Марадоной в составе – сборная СССР тогда выиграла 4:2: «Я неоднократно играл против Диего, хочу выразить свои соболезнования. Сегодня уже не важно, что было в наших матчах, это история. Главное, чтобы его семья и близкие были здоровы. Жалко, что он так рано ушёл из жизни».

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Легендарный тренер «Спартака» Олег Романцев встречался с Марадоной трижды: один раз в качестве игрока – в декабре 1980-го он с капитанской повязкой выводил сборную СССР на игру с Аргентиной. И дважды – тренером «Спартака»: в 1990-м году красно-белые столкнулись с «Наполи» в Кубке чемпионов:



«Для меня он всегда был лучшим футболистом, сколько бы ни шла полемика об этом. Я искренне так считаю – я играл против него и как футболист, и как тренер. И всегда им восхищался. По нему не видно было, что он звезда, пока он мяч не получит. Вёл себя без всяких закидонов. Пока Марадона без мяча, даже не думаешь, что он величайший».

Фото: Из личного архива Валерия Шмарова

За «Спартак» тогда играл и Александр Мостовой, который до сих пор ставит Марадону выше Пеле, и Валерий Карпин, который заявил «Чемпионату», что для него Диего Армандо – лучший футболист мира из тех, кого он видел. А у Валерия Шмарова до сих пор хранится реликвия от легендарного Диего:



«Когда играли в Неаполе, мы друг другу пожимали руки. А когда играли в Москве, он опоздал на матч, но вышел на замену. Я рад, что у меня есть его майка — обменялись футболками в подтрибунном помещении. В фотографии он мне тоже не отказал. Всё храню».

Фото: Из личного архива Валерия Шмарова

Выходил на поле против Марадоны и Станислав Черчесов: «Мне посчастливилось встретиться с ним как на зеленом поле, когда «Спартак» соперничал с «Наполи», так и на различных турнирах и мероприятиях. В частности, на Кубке конфедераций и Чемпионате мира в России. Когда меня просили охарактеризовать его как игрока, то на ум приходило только одно слово – гениальный. Его неповторимую игру мы будем помнить всегда».

Фото: РИА Новости

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Ещё одна майка Марадоны досталась Вагизу Хидиятуллину:



«На поле с Марадоной нужно было играть не только в футбол, но и в шахматы. В единоборствах я старался поставить Диего в неудобное положение, но он каждый раз предвидел мою мысль и читал меня. Это происходило в доли секунды. Одно мгновение! Это была битва умов — настоящие шахматы!



У меня даже сохранилась футболка Марадоны. Мы обменялись после матча на чемпионате мира 1990 года. Кстати, эту майку чуть не перехватил массажист сборной Миша Насибов. С финальным свистком он рванул к Диего, а я уже успел совершить обмен. Долго ещё просил он продать эту футболку. Другие формы я пораздавал, но майку Марадоны оставил себе. Вот сейчас смотрю на неё, вспоминаю тот самый матч.



У меня есть общие друзья с Диего. Они мне рассказывали, что он никогда их не предавал. Один из друзей является гитаристом, во время ЧМ они познакомились с Марадоной и тесно общались ещё долгое время. У меня даже видео есть… Он всегда был такой открытый… Вы не представляете, какие он песни пел!»

Пересекался с аргентинцем и тренер Валерий Непомнящий: «Моя команда (Камерун. — Прим. «Чемпионата») играла против него на ЧМ-90. Перед встречей ходили слухи, что он не готов. Диего действительно был травмирован. Но мы знали, что он готовится. В итоге он появился в составе. Перед матчем мы пожали друг другу руку. Он был раскованный, на лице улыбка. Мы тогда переиграли Аргентину, а я с тех пор запомнил Марадону улыбчивым парнем».

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А экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев и вовсе играл с Марадоной за одну команду:



«Мы играли, как против друг друга, так и за одну команду. Дважды были в сборной мира: в Англии на их 100-летие и в Лос-Анджелесе. Помню и матчи СССР против Аргентины, он мне даже голы забивал. Всего три матча у нас было. Лично в моей душе он оставил прекрасные впечатления. Очень добродушный, весёлый, он всегда приходил на помощь. Мы общались с ним в «Севилье», пересекались там. Ну и как игрок он, конечно, великий! Марадона очень любил шутить. Общались мы, как нормальные люди, главное – как друзья. Безумно грустно, что такой человек ушёл из жизни, ещё и в таком молодом возрасте».