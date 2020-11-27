«Зачем поливаете его грязью?» Баринов раскритиковал фанатов «Локо», освистывающих Смолова

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал критику руководства клуба и освистывание нападающего Фёдора Смолова со стороны болельщиков.

«Неприятно, когда команда играет в Лиге чемпионов, а фанаты кричат про руководство. Представляю, каково руководителям клуба. Забавно, когда команда забьёт, всё меняется – команду гонят вперёд. Фанаты стоят на своём, руководство — на своём. Мы тут ничего не можем сделать, как и не можем абстрагироваться от криков. К примеру, в матче с «Атлетико» мне очень не понравилось, что Смолова освистали во время замены. Федя заработал пенальти, мы с него забили – за что его освистывать? Он выложился по максимуму, а вы поливаете его грязью и освистываете. Зачем? Я был в ложе, и справа от меня сидели те, кто это делал. Посмотрел на них и внутри себя сильно выругался.

Что касается встречи с болельщиками, то мы не ожидали, что будет настолько эмоционально. Думали: посидим, поотвечаем на вопросы. А тут бац: начали душить, душить и душить. Вопросы задавали только Василию Александровичу. Получается, пришли не к нам, спрашивать о перспективах, новом сезоне, а к гендиректору. Сидел, слушал всё это и думал: «Сам ничего говорить не буду. Даже к микрофону не притронусь. Вот спросят – отвечу». Но потом встал Смол: «Зачем мы вам тут нужны, если вы пришли к руководству?» Потом и я сказал.

Давление есть. Понимаем, что у руководства и болельщиков конфликт, но мы не сторонники того, чтобы лезть в эту перепалку. Мы не вправе это делать. Дай бог, в скором времени они найдут точки соприкосновения. Я в это верю», — рассказал Баринов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Полине Куимовой и Андрею Панкову.