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Жозе Моуринью отреагировал на смерть Диего Марадоны

Жозе Моуринью отреагировал на смерть Диего Марадоны
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуриньо поделился воспоминаниями о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне, ушедшем из жизни в среду, 25 ноября, из-за остановки сердца.

«Есть Марадона и есть Диего. О Марадоне мне не нужно говорить, потому что его знает весь мир, и никто его не забудет. Диего – другой. Люди, которые являлись его большими друзьями — привилегированные. Я могу сказать, что он был моим хорошим другом, я общался с ним по телефону, и мы, конечно, встречались несколько раз.
У него было большое, большое сердце. Я скучаю по нему, потому что его футбол мы можем найти в Google каждый раз, когда скучаем по нему. Но мы не сможем там найти Диего.

Сегодня я провёл день, рассказывая парням о нём и о времени, которое мы провели вместе. Я особенно скучаю по звонкам, которые всегда поступали после поражений, а не после побед.

Он знал, что после побед мне не нужны телефонные звонки, а в трудные минуты он всегда был рядом и всегда говорил после поражений: «Мо, не забывай, что ты лучший». У него всегда был такой подход. Я скучаю по Диего», — цитирует Моуриньо Goal.

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