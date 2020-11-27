Игорь Дивеев: в матче с «Фейеноордом» должны были выигрывать, соперник ничем не удивил

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев подвёл итоги встречи 4-го тура групповой стадии Лиги Европы, в которой «армейцы» не сумели в большинстве обыграть нидерландский «Фейеноорд» (0:0).



«Реализации не хватает, я считаю. В матче с «Фейеноордом» должны были выигрывать. У соперника было 10 человек во втором тайме. У нас были моменты, которые мы должны были реализовывать, но не реализовали. Надо было, может, чуть острее играть, играть в стенки или одно касание, через фланги — не знаю. Результатом недовольны.



Мы понимали, как нужно было играть, нужно просто было реализовывать. «Фейеноорд» ничем не удивил, Виктор Михайлович нам сказал, как они действуют — акцент на 10-го, опорника и 11-го номера. Мы их закрыли, и они ничего не создали. Да, был у них один момент в первом тайме, не помню, кто там бил, — недоглядели чуть-чуть. Ну а так соперник ничем не удивил.



Моё самочувствие после перелома и сотрясения? Нормально всё, в следующих матчах буду играть», — сказал Дивеев в интервью для пресс-службы ЦСКА.

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