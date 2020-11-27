Полузащитник «Динамо» Карапузов: хотел бы научиться пониманию игры Александер-Арнольда
Полузащитник московского «Динамо» Владислав Карапузов, которого тренеры бело-голубых перевели на позицию правого защитника, рассказал, кого из футболистов, выступающих на этом амплуа, берёт в пример.
«Конечно, слежу за игрой других правых защитников из мирового футбола. Я сразу посмотрел, как играют топовые футболисты, чтобы что-то перенять, вообще понять, как действовать. По мне сейчас лучший правый защитник – Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля». Смотрел его и других европейских защитников, которые подключаются в атаку.
Чему хотел бы научиться у Трента? Его пониманию игры, он очень умный игрок: когда надо – бежит и подаёт, когда надо – успокаивает игру, когда надо – обостряет», — приводит слова Карапузова пресс-служба РПЛ.
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