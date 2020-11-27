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Новосадов: до сих пор не могу понять, как ЦСКА не забил. Эджуке опять не разобрался

Новосадов: до сих пор не могу понять, как ЦСКА не забил. Эджуке опять не разобрался
Футбол / Лига Европы 0

Бывший футболист ЦСКА Андрей Новосадов подвёл итоги встречи 4-го тура групповой стадии Лиги Европы, в которой «армейцы» не сумели в большинстве обыграть нидерландский «Фейеноорд» (0:0).

«Очень грустно. Вновь не получилось набрать три очка. Играли с преимуществом, а во втором тайме вовсе были в большинстве. Надеялся, что сможем дожать… «Фейеноорд» всей командой обороняется, но мы, к сожалению, ничего не смогли сделать. Наша беда — реализация моментов. Стоит отметить Акинфеева, наш голкипер снова был хорош, сделал отличный сейв в конце первого тайма. Но я до сих пор не могу понять, как мы не забили в ответной атаке. Эджуке опять не разобрался: открылся-то здорово, бей же в одно касание! Но ему нужно сделать два-три… Великолепный был шанс. Игра есть, но в очередной раз не можем забить.

Мы осложнили себе задачу выхода из группы. Обыграй вчера «Фейеноорд», было бы намного легче. Всё в руках «армейцев». Теперь нужно побеждать в оставшихся играх. Надежда умирает последней», — сказал Новосадов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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