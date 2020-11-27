Глава Примеры: хочу видеть Месси здесь, как и Моуринью, Гвардиолу, Клоппа и Роналду

Президент Примеры Хавьер Тебас выразил желание, чтобы нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжил выступление в чемпионате Испании.



«Я хочу видеть Месси в Примере, как и Моуринью, Гвардиолу, Клоппа и Криштиану Роналду. Все они помогают расти, но это не жизненно необходимо. Они не так важны, как многие говорят. Нужна стратегия. Футболист может помочь тебе, но это не необходимость.



Что касается Месси, я надеюсь что он завершит свою карьеру здесь. Лео – лучший футболист в истории», — цитирует Тебаса Goal.com со ссылкой на World Football Summit.



Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне 33-летний аргентинский форвард принял участие в 8 матчах Примеры, в которых записал на свой счёт 3 гола (2 – с пенальти).

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