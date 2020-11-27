Все футболисты «Спартака» готовы к «Ротору». Матч пропустят только Айртон и Соболев

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о готовности команды к матчу 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором», который состоится 29 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало – в 19:00 мск.
«Играли несколько месяцев назад против «Ротора», помню тот матч, это была сложная встреча. Поэтому мы должны с первых минут выйти на поле и начать действовать с полной концентрацией. У нас все готовы к матчу, только Айртон дисквалифицирован за четыре жёлтые карточки и нет Соболева.
«Ротор» может играть как в четыре, так и в пять защитников. С «Арсеналом» они меняли схему. У них быстрые фланги, играют компактно, взяли Понсе из «Ахмата», быстрые игроки. Хороший скоростной левый фланг, играют много длинными передачами и на контратаках. Нам будет непросто. Нужно играть внимательно с первых минут, особенно в своей штрафной», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 27 ноября 2020
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