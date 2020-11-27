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Сесар Аспиликуэта — о матче с «Тоттенхэмом»: «Челси» хочет быть лучшей командой Лондона

Сесар Аспиликуэта — о матче с «Тоттенхэмом»: «Челси» хочет быть лучшей командой Лондона
Футбол / Англия 0

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от предстоящего матча АПЛ с «Тоттенхэмом». Встреча состоится 29 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж».

«Это одна из тех игр, в которых ощущаешь особую атмосферу на „Стэмфорд Бридж“. Например, та игра в 2016-м, когда у нас был ужасный сезон и мы уступали 0:2 к перерыву. Но во втором тайме вся эта наэлектризованная атмосфера… Думаю, в тот день что-то сработало, хотя нам ничего и не было нужно. Мы просто хотели не позволить „Тоттенхэму“ выиграть чемпионат.

Сезоны получаются разными, но у нас были отличные результаты с ними до тех пор, когда две или три года назад мы им уступили. Надеюсь, мы будем продолжать побеждать их дома. Мы всегда хотим быть лучшей командой Лондона. Всегда хотим быть вершине, потому что это означает, что мы номер один. За это мы и сражаемся", — цитирует Аспиликуэту The Telegraph.

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» после девяти матчей занимает первое место, «Челси» — третье.

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