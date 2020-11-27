Уткин: интересно, неустойку Газизову можно отдать Уруновым?

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на информацию «Чемпионата» о сумме, которую «Спартак» должен будет выплатить генеральному директору Шамилю Газизову в случае увольнения.
«Я прочитал, что в случае увольнения из «Спартака» Шамиль Газизов получит неустойку € 3 млн. Интересно, можно отдать Уруновым? Просто интересно…» — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Газизов может покинуть «Спартак» в ближайшее время. Решение о судьбе управленца будет принято по окончании первой части нынешнего сезона. Потенциальный уход Газизова связан с тем, что его функционал заметно сократится из-за возвращения Дмитрия Попова на пост спортивного директора красно-белых.
«Спартак», набрав 29 очков в 15 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая только «Зениту» (31) и ЦСКА (32). В следующем туре красно-белым предстоит сыграть с «Ротором». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве 29 ноября. Начало – в 19:00 мск.
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