Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Уткин: интересно, неустойку Газизову можно отдать Уруновым?

Уткин: интересно, неустойку Газизову можно отдать Уруновым?
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на информацию «Чемпионата» о сумме, которую «Спартак» должен будет выплатить генеральному директору Шамилю Газизову в случае увольнения.

«Я прочитал, что в случае увольнения из «Спартака» Шамиль Газизов получит неустойку € 3 млн. Интересно, можно отдать Уруновым? Просто интересно…» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Газизов может покинуть «Спартак» в ближайшее время. Решение о судьбе управленца будет принято по окончании первой части нынешнего сезона. Потенциальный уход Газизова связан с тем, что его функционал заметно сократится из-за возвращения Дмитрия Попова на пост спортивного директора красно-белых.

«Спартак», набрав 29 очков в 15 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая только «Зениту» (31) и ЦСКА (32). В следующем туре красно-белым предстоит сыграть с «Ротором». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве 29 ноября. Начало – в 19:00 мск.

«Либо он, либо я». Газизов грозит Федуну уходом из «Спартака», Зарема – новый гендиректор?
Запасаемся попкорном – всё вокруг клуба говорит о скорой смене власти. Не прошло и пяти месяцев.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020