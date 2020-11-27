Моуринью – о Уинксе: когда забиваешь такой гол, не нужно признаваться, что это случайность

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью раскритиковал полузащитника Гарри Уинкса за то, что тот забил гол с центра поля и признался, что сделал это случайно.
«Он слишком честный. После матча я сказал ему, что недоволен им. Когда забиваешь такой гол, не нужно признаваться, что не планировал этого», — сказал Моуринью на послематчевой пресс-конференции.
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26 ноября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» прошёл матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы. «Тоттенхэм» на своём поле со счётом 4:0 разгромил болгарский «Лудогорец».
«Тоттенхэм» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице группы J. На первом месте бельгийский «Антверпен» (9). На третьем месте — ЛАСК (6). «Лудогорец» замыкает турнирную таблицу, не набрав ни одного очка.
- 27 ноября 2020
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