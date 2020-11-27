Наиль Умяров: к матчу с «Ротором» нужно готовиться по максимуму

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ с «Ротором». Встреча состоится послезавтра, 29 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск.
«Помню, что в Волгограде очень тяжело было. Потому что мяч мы забили с пенальти. Концовка была непростая. Набрали три очка, но нужно готовиться по максимуму. Рука? Сейчас я тренируюсь, боли такой нет. Но это обычное дело для футболиста», — сказал Умяров в интервью клубной пресс-службе.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 15 матчах. «Ротор» в 15 турах набрал восемь очков. Волгоградцы занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
Матч первого круга, проходивший в Волгограде, завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 55-й минуте с пенальти забил Зелимхан Бакаев.
- 27 ноября 2020
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