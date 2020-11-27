Погба и Мактоминай пропустят матч с «Саутгемптоном» в десятом туре АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о травмированных игроках манкунианцев в преддверии матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном».



«Полузащитники Скотт Мактоминай и Поль Погба не тренировались сегодня на поле, так что их участие в воскресном матче с «Саутгемптоном» маловероятно.



Люк Шоу только начал заниматься восстановлением после травмы подколенного сухожилия. Джесси Лингард вернулся в общую группу после 10-дневного карантина. Фил Джонс вернётся к тренировкам в общей группе только после Рождества», – приводит слова норвежца официальный сайт манкунианцев.



«Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Саутгемптоном» 29 ноября. Начало матча – в 17:00 мск.



После девяти туров «МЮ», имея игру в запасе, занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков. «Святые» (17) — на пятом месте.

АПЛ допустит зрителей на матчи в Лондоне и Ливерпуле. В Манчестере ограничения не сняты