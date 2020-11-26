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АПЛ допустит зрителей на матчи в Лондоне и Ливерпуле. В Манчестере ограничения не сняты

АПЛ допустит зрителей на матчи в Лондоне и Ливерпуле. В Манчестере ограничения не сняты
Футбол / Англия 0

Все клубы английской Премьер-лиги были распределены на категории, в соответствии с которыми снимаются ограничения на допуск зрителей на стадион. 10 команд смогут допустить не более 2000 фанатов, остальные 10 участников продолжат проводить матчи при пустых трибунах, сообщает Sky Sports.

Клубы, домашние матчи которых разрешили проводить с ограничением по количеству зрителей (2000 человек): «Тоттенхэм Хотспур», «Челси», «Вест Хэм Юнайтед», «Кристал Пэлас», «Арсенал», «Фулхэм», «Ливерпуль», «Эвертон», «Брайтон энд Хоув Альбион», «Саутгемптон».

Клубы, которым запретили допускать зрителей на домашние матчи: «Астон Вилла», «Вулверхэмптон», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед», «Лидс Юнайтед», «Вест Бромвич Альбион», «Шеффилд Юнайтед», «Лестер Сити», «Бёрнли».

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