Президент «Интера» ответил на слухи о возможном увольнении Антонио Конте

Президент «Интера» Стивен Жанг прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера команды Антонио Конте. Жанг поддержал итальянского специалиста.

«Мы выбрали его с учётом профессиональных и человеческих качеств. Он возглавил «Интер» и сразу стал настоящим лидером. Футболисты сразу проявили большую самоотдачу в команде Конте. Чемпионат драматичным образом прерывался на три месяца. Карантин привёл к большим сложностям для клубов. Мы в итоге завоевали второе место, попали в Лигу чемпионов уже третий сезон подряд.

«Интер» впервые за 10 лет сыграл в финале еврокубкового турнира. Именно на таком уровне должна играть команда. Мы понимаем, что к таким результатам нужно относиться уважительно.

Цели на сезон остаются прежними: мы хотим расти дальше, стабильно идти по выбранному пути. До тех пор пока мы видим положительные изменения и рост, мы понимаем, что идём верной дорогой», — цитирует Жанга сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.