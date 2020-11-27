Президент «Интера» ответил на слухи о возможном увольнении Антонио Конте

Президент «Интера» Стивен Жанг прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера команды Антонио Конте. Жанг поддержал итальянского специалиста.
«Мы выбрали его с учётом профессиональных и человеческих качеств. Он возглавил «Интер» и сразу стал настоящим лидером. Футболисты сразу проявили большую самоотдачу в команде Конте. Чемпионат драматичным образом прерывался на три месяца. Карантин привёл к большим сложностям для клубов. Мы в итоге завоевали второе место, попали в Лигу чемпионов уже третий сезон подряд.
«Интер» впервые за 10 лет сыграл в финале еврокубкового турнира. Именно на таком уровне должна играть команда. Мы понимаем, что к таким результатам нужно относиться уважительно.
Цели на сезон остаются прежними: мы хотим расти дальше, стабильно идти по выбранному пути. До тех пор пока мы видим положительные изменения и рост, мы понимаем, что идём верной дорогой», — цитирует Жанга сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.
- 27 ноября 2020
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