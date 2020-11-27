Адвокат: сотрудники похоронного бюро, сделавшие фото с телом Марадоны, дорого заплатят

Матиа Морла, адвокат легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны, пообещал, что сотрудники похоронного бюро, сделавшие фото с телом футболиста, дорого заплатят за свой поступок. Ранее стало известно, что трое сотрудников похоронного бюро, готовившие тело футболиста к захоронению, фотографировались с открытым гробом. Позднее фотографии появились в социальных сетях.

«Они виновны в возмутительном акте вандализма. За это они дорого заплатят», — цитирует юриста La Gazzetta dello Sport.

По данным аргентинских СМИ, сотрудники, фотографировавшиеся с телом Марадоны, уже уволены. При этом один из них дал интервью местной радиостанции. Он признался, что ему поступают смертельные угрозы.

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме в возрасте 60 лет от остановки сердца.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.