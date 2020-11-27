Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Адвокат: сотрудники похоронного бюро, сделавшие фото с телом Марадоны, дорого заплатят

Адвокат: сотрудники похоронного бюро, сделавшие фото с телом Марадоны, дорого заплатят
Футбол / Южная Америка 0

Матиа Морла, адвокат легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны, пообещал, что сотрудники похоронного бюро, сделавшие фото с телом футболиста, дорого заплатят за свой поступок. Ранее стало известно, что трое сотрудников похоронного бюро, готовившие тело футболиста к захоронению, фотографировались с открытым гробом. Позднее фотографии появились в социальных сетях.

«Они виновны в возмутительном акте вандализма. За это они дорого заплатят», — цитирует юриста La Gazzetta dello Sport.

По данным аргентинских СМИ, сотрудники, фотографировавшиеся с телом Марадоны, уже уволены. При этом один из них дал интервью местной радиостанции. Он признался, что ему поступают смертельные угрозы.

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме в возрасте 60 лет от остановки сердца.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

Сотруднику похоронного бюро, сфотографировавшемуся с телом Марадоны, угрожают смертью
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020