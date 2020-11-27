Бьельса: болельщиков нельзя возвращать на стадионы, пока это не разрешат сделать всем

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал скорое возвращение болельщиков на стадионы команд АПЛ.



«Возможно, стоило бы ввести правило, которое не допускало бы болельщиков на стадионы, пока это не станет возможным на каждом стадионе английской Премьер-лиги.



Речь должна идти не о принадлежности к категории, а о попытках поддерживать конкуренцию как можно более равной. Это просто здравый смысл. Наличие болельщиков сказывается на результатах. Это означает, что в регионах с повышенным риском заражения команды и болельщики будут наказаны», — цитирует аргентинского специалиста Yahoo Sports.



Правительство Великобритании 23 ноября объявило о снятии полного карантина из-за коронавируса с 2 декабря. Страну поделят на регионы трёх степеней риска. В зонах наименьшего риска на спортивных мероприятиях на открытом воздухе смогут присутствовать до 4000 человек. До 2000 болельщиков будут допущены в зоны второго уровня, но 0 — в зоны третьего. «Лидс Юнайтед» попал в третью зону и пока не может рассчитывать на возвращение фанатов на трибуны «Элланд Роуд».

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