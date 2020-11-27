Кабрини: если бы Марадона играл за «Ювентус», а не за «Наполи», он был бы всё ещё жив

Бывший игрок сборной Италии Антонио Кабрини высказался о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Любовь Неаполя была настоящей и сильной, но нездоровой. Это как безграничная любовь матери к сыну, который ошибается, но ему всё прощают. В Неаполе он был неприкасаемым. Никто никогда бы не осмелился сказать ему, что он неправ. Он вырос в очень бедной семье, и в этом городе столкнулся с тем же самым. Он был страстным приверженцем Неаполя, потому что отождествлял себя со всеми его проблемами. Если бы Марадона играл за «Ювентус», он бы не только выиграл больше трофеев, но и, возможно, был всё ещё жив. Окружающая обстановка спасла бы его», — приводит слова Кабрини ITV.

Марадона скончался в возрасте 60 лет от остановки сердца. 11 ноября он был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.