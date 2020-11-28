Клопп высказался о ситуации с истекающим контрактом Вейналдума

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с истекающим в следующем году контрактом 30-летнего нидерландского полузащитника Жоржиньо Вейналдума.

«Я был бы счастлив, если бы Вейналдум остался в «Ливерпуле». Я очень доволен Жоржиньо. Вы можете убедиться в этом, когда увидите его количество проведённых игр! Он играл много, при этом часто выступая на разных позициях.

Слава богу, сейчас у него хороший момент в карьере! Пусть это будет продолжаться как можно дольше. Больше об этом сказать нечего. Пока ничего не решено, всё возможно. Я настроен позитивно.

Жоржиньо — один из лучших людей, которых я когда-либо встречал, и один из лучших игроков, которых я когда-либо тренировал. Он выдающийся человек, а это значит, что никаких проблем с ним нет.

Он профессионал. Наши отношения с годами не изменились. Мы вместе выиграли несколько трофеев и отлично знаем друг друга. Мне интересна его жизнь, ему интересна моя жизнь — что, правда, не так уж и зрелищно!

Ситуация с его контрактом — это не проблема. У нас были такие ситуации, например, с Эмре Джаном. Он дал нам абсолютно всё до последнего дня своего контракта. Жоржиньо, без сомнения, сделает то же самое», — цитирует Клоппа Goal.

На «Чемпионате» доступно видео гола Вейналдума в ворота «Челси».