Хавбек «Рубина» Ин Бём: мечтал вернуться в Россию к команде. Очень хочу сыграть с ЦСКА

Полузащитник казанского «Рубина» Хван Ин Бём, перенёсший коронавирус, рассказал о самочувствии.

«Сейчас чувствую себя отлично. Когда был в Австрии, я буквально мечтал вернуться в Россию к команде и начать работать со всеми. Очень хочу играть и надеюсь появиться на поле в ближайшей встрече. Нам нужно выигрывать, и я хочу помочь команде в этом.



В первый день болезни почувствовал жар и сразу же обратился к доктору сборной. Через несколько дней потерял обоняние, но общее состояние было отличным. Сейчас всё хорошо. Обоняние вернулось ещё не полностью, но, уверен, со временем всё наладится.



Тяжело находиться целыми днями в комнате без возможности выйти куда-либо. Пока был карантин, я молил: «Коронавирус, пожалуйста, прекрати». Хочу тренироваться вместе со всеми и быть частью команды. Наконец я вернулся. Не уверен, что моя форма на данный момент идеальна, но буду делать всё, чтобы помочь команде.



Очень хочу сыграть в матче с ЦСКА. Если бы спросили, могу ли, ответил бы: «Да, конечно». Но не всё зависит от меня. Слуцкий будет принимать решение. Если он решит, что я готов играть с самого начала, я буду. Если моя цель — выйти на замену, я тоже готов. Главное — помочь команде и тренеру», — сказал Ин Бём в интервью клубной пресс-службе.

Матч 16-го тура чемпионата России «Рубин» — ЦСКА состоится завтра, 29 ноября, в Казани. Начало встречи — в 16:30 мск.