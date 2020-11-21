Слуцкий: у Ин Бёма минимальные симптомы коронавируса, у Кварацхелии — чуть посложнее

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
«Понятно, что «Ростов», несмотря на серьёзные кадровые изменения, остаётся одной из ведущих команд в нашей стране. Играть с ними тяжело и в оптимальном составе, но сейчас основная задача не столько «Ростов», сколько попытаться максимально сбалансировать наш состав и понять, кто и какое количество времени может провести на футбольном поле в воскресенье.
Не буду скрывать, у нас есть кадровые проблемы, не все вернулись из национальной сборной. Но понятно, что необходимо готовиться даже в этих условиях.
Да, конечно, есть у нас определенное количество заболевших. Все эти тесты были выявлены в национальных командах своих стран. Не только мы, а многие сейчас сталкиваются с теми проблемами, которых не было у тренеров и руководителей клубов до этого.
У Ин Бёма практически минимальные симптомы, у Кварацхелии чуть посложнее — несколько дней держалась температура. Сейчас оба чувствуют себя хорошо, никаких признаков болезни у них нет, но здесь важно соблюсти всю необходимую процедуру» — сказал Слуцкий в интервью для пресс-службы «Рубина».
- 21 ноября 2020
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