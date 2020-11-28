Себальос: до прихода Артеты «Арсенал» был практически мёртв

Полузащитник «Арсенала» Даниель Себальос поделился мнением об успехах Микеля Артеты на посту главного тренера лондонской команды.
«До прихода Артеты команда была практически мертва, но потом мы выиграли Кубок Англии и Суперкубок. Не прошло и года с тех пор, как Артета пришёл в команду, но он радикально всё изменил. Он нужен „Арсеналу“ потому, что большую часть времени тренер проявляет инициативу», — приводит слова Себальоса The Sun.
Артета, выступавший за «Арсенал» в бытность футболистом на протяжении пяти лет, возглавил команду в декабре прошлого года. До этого он три с половиной сезона работал ассистентом главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. С лондонским клубом испанец в первый же год работы сумел завоевать Кубок и Суперкубок Англии.
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