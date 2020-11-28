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Себальос: до прихода Артеты «Арсенал» был практически мёртв

Себальос: до прихода Артеты «Арсенал» был практически мёртв
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Арсенала» Даниель Себальос поделился мнением об успехах Микеля Артеты на посту главного тренера лондонской команды.

«До прихода Артеты команда была практически мертва, но потом мы выиграли Кубок Англии и Суперкубок. Не прошло и года с тех пор, как Артета пришёл в команду, но он радикально всё изменил. Он нужен „Арсеналу“ потому, что большую часть времени тренер проявляет инициативу», — приводит слова Себальоса The Sun.

Артета, выступавший за «Арсенал» в бытность футболистом на протяжении пяти лет, возглавил команду в декабре прошлого года. До этого он три с половиной сезона работал ассистентом главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. С лондонским клубом испанец в первый же год работы сумел завоевать Кубок и Суперкубок Англии.

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